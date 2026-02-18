Napoli emerge un retroscena pesante su Rrahmani | è successo dopo l’infortunio
Rrahmani ha accusato un infortunio che ha complicato la sua stagione, un problema emerso subito dopo un allenamento intenso a Castel Volturno. La sua assenza si fa sentire in difesa, mentre i medici del club stanno valutando il suo stato di salute. La squadra cerca di adattarsi senza di lui in un momento di partite cruciali.
Il Napoli è alle prese con un nuovo infortunio, l’ennesimo di una stagione maledetta e falcidiata da diversi stop. L’ultimo a fermarsi era stato il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma ora è toccato nuovamente ad Amir Rrahmani fermarsi ai box, e neanche per poco tempo. Il difensore Kosovo resterà fermo per almeno due mesi: spunta un retroscena che fa ben capire la situazione in casa Napoli. Napoli, delusione Rrahmani: la sua reazione. Quarto infortunio per lesione di alto grado per glia azzurri, che dopo Lukaku, Anguissa e De Bruyne perdono anche il centrale kosovaro per il medesimo infortunio. Lo stop di Rrahmani preoccupa Antonio Conte, vista l’assenza sicura per due mesi e il rientro verso la metà di Aprile se tutto andrà per il verso giusto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, con o senza Rrahmani cambia tutto! Emerge un dato impressionanteIl Napoli si prepara a cambiare volto in difesa, con o senza Amir Rrahmani.
Noa Lang-Conte, avete visto cos'altro è successo? Emerge un nuovo retroscena
