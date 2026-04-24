Napoli-Cremonese braccio di Grassi su tiro Giovane | giusto rigore?

Durante la partita tra Napoli e Cremonese, giocata venerdì 24 aprile al Maradona, si sono verificati momenti di tensione legati a una decisione arbitrale. In particolare, il braccio di Grassi su un tiro di Giovane ha portato a proteste da parte dei giocatori del Napoli. La partita ha visto anche altre discussioni sul rigore assegnato o meno in quella circostanza.

(Adnkronos) – Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24 aprile, gli azzurri hanno ospitato i lombardi al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Sul finale di partita infatti l'arbitro Doveri ha fischiato un calcio di rigore per il Napoli per tocco di mano di Grassi all'interno dell'area lombarda, tra le proteste della squadra di Giampaolo. Succede tutto all'83'. Giovane, entrato in campo nel secondo tempo, riceve palla al limite dell'area e calcia con il destro trovando la deviazione con il braccio di Grassi. L'arbitro indica subito il dischetto, provocando le proteste dei giocatori in campo e della panchina di Giampaolo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Cremonese-Napoli 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Napoli-Como, moviola: giusto il rigore, errore su RamonLa direzione di gara di Gianluca Manganiello in Napoli-Como finisce sotto la lente della moviola. Caso Ricci in Milan-Inter, ex arbitro Minelli: “Giusto non aver dato rigore, lui prova a togliere il braccio”Durante il pomeriggio di 'TMW Radio', è stato ospite l'ex arbitro di Serie A Daniele Minelli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, le partite di oggi: dove vedere Napoli-Cremonese in diretta tv o streaming; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Troilo manda l'Inter a +10, i KO di Juve e Napoli e tutti gli altri gol Streaming | DAZN IT; Napoli-Cremonese, tre cambi rispetto alla Lazio: l’idea di Conte per riscattarsi – CdS. Napoli-Cremonese: 4-0, McTominay e Alisson brillano. Champions blindataSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Serie A: 17 partite Serie B: 2 partiteSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: Alisson devastante, super Scott! Bene De Bruyne e Gutierrez x.com È un Napoli stratosferico quello visto questa sera contro la Cremonese Tutti gli azzurri sono stati più che sufficienti, con McTominay, De Bruyne e soprattutto Alisson Santos sugli scudi, così come un ottimo Hojlund Siete d'accordo con i nostri voti D - facebook.com facebook