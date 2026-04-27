Nel mese di aprile 2026, la società pubblica nuove uscite nel settore dei giochi da tavolo, tra cui SPOOKY TOWER. Il gioco presenta ambientazioni con torri alte e spaventose, accompagnate da elementi come orsi affamati. Le novità sono destinate a essere disponibili sui mercati e nei negozi specializzati, con dettagli sui contenuti e le modalità di gioco annunciati dalla casa editrice.

Asmodee Aprile 2026 – Ecco le novità più prossime, pronte ad occupare i vostri tavoli da gioco. SPOOKY TOWER. Data di uscita prevista: 17 aprile I fantasmi sono fuggiti dalla torre e hanno invaso la città, e i giocatori devono intrappolarlifotografandoli fotografandoli o riparando l’amuleto della torre dell’orologio. Durante il turno, tirano i dadi per determinare gli edifici disponibili. Successivamente possono esplorare la città prendendo una carta Edificio oppure fotografare, rivelando carte dello stesso tipo per ottenere bonus e catturare fantasmi. Bilanciando esplorazione e fotografia, cercano di catturare 5 fantasmi prima degli altri giocatori per vincere la partita ARKHAM HORROR: IL GIOCO Di CARTE – MAZZI INVESTIGATORE.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Asmodee, aprile 2026: fra torri spaventose ed orsi affamati

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