Asmodee aprile 2026 | fra torri spaventose ed orsi affamati
Nel mese di aprile 2026, la società pubblica nuove uscite nel settore dei giochi da tavolo, tra cui SPOOKY TOWER. Il gioco presenta ambientazioni con torri alte e spaventose, accompagnate da elementi come orsi affamati. Le novità sono destinate a essere disponibili sui mercati e nei negozi specializzati, con dettagli sui contenuti e le modalità di gioco annunciati dalla casa editrice.
Asmodee Aprile 2026 – Ecco le novità più prossime, pronte ad occupare i vostri tavoli da gioco. SPOOKY TOWER. Data di uscita prevista: 17 aprile I fantasmi sono fuggiti dalla torre e hanno invaso la città, e i giocatori devono intrappolarlifotografandoli fotografandoli o riparando l’amuleto della torre dell’orologio. Durante il turno, tirano i dadi per determinare gli edifici disponibili. Successivamente possono esplorare la città prendendo una carta Edificio oppure fotografare, rivelando carte dello stesso tipo per ottenere bonus e catturare fantasmi. Bilanciando esplorazione e fotografia, cercano di catturare 5 fantasmi prima degli altri giocatori per vincere la partita ARKHAM HORROR: IL GIOCO Di CARTE – MAZZI INVESTIGATORE.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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