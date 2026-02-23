Basket serie B | Pielle batte Piombino nel derby Turchetto | Per sognare dobbiamo essere duri ed affamati

La Pielle Livorno ha vinto il derby della costa contro Piombino con un punteggio di 103-93, alimentando le speranze di promozione. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave. Turchetto, l’allenatore, ha sottolineato l’importanza di essere duri e affamati per continuare a sognare. La partita ha visto intensi scambi di gioco e un pubblico entusiasta sugli spalti.

Un successo fondamentale per 103-93 nel derby della costa per la Pielle Livorno che, nonostante le assenze di Leonzio e Bonacini, ha mostrato carattere e voglia di lottare. La vittoria ha restituito ai biancoblù il primo posto (assieme a Virtus Roma e Caserta) per la soddisfazione del coach Andrea Turchetto: "Abbiamo vinto contro una squadra che giocando con leggerezza ha tirato con il 60% da tre nei primi due quarti, che ha giocatori forti come Campori che può tranquillamente arrivare tra le prime otto in questo girone”. “Oggi il pubblico ha ancora dimostrato quanto è legato a questa squadra mentre il gruppo la sua forza viste le assenze del play titolare e della guardia titolare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

