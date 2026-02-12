Asmodee Febbraio 2026 ecco le prossime pubblicazioni

Questa mattina Asmodee Italia ha annunciato le novità in arrivo per febbraio 2026. Le nuove uscite riguardano giochi da tavolo e prodotti di distribuzione, pronti a raggiungere i negozi nelle prossime settimane. I dettagli sui titoli ancora non sono tutti svelati, ma l’azienda promette alcuni pezzi interessanti per i appassionati.

Asmodee Febbraio 2026 – In questa news andremo a riassumervi le novità previste per il mese in corso, edite e distribuite da Asmodee Italia. COZY STICKERVILLE. II giocatori partecipano a un gioco narrativo e cooperativo in cui costruiscono il proprio villaggio. Ottengono felicità e modellano la mappa applicando fisicamente sticker Sul tabellone. Prendono decisioni che sbloccano nuove opzioni e influenzano le partite future.Esplorano l'ambiente aiutando gli abitanti, pescando e scoprendo misteri. Attraverso le loro scelte, definiscono l'eredità e l'evoluzione del villaggio nel tempo. CARNUTA. I giocatori partecipano al rituale druidico annuale a CARNUTA per eleggere il druido dell'anno.

