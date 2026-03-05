Intesa Prefettura-ASL sulle dipendenze colloqui più rapidi e prevenzione mirata

Questa mattina a Frosinone è stato firmato un accordo tra la Prefettura e l'ASL di Frosinone. L'intesa riguarda la gestione delle dipendenze e prevede colloqui più rapidi e interventi di prevenzione mirata. L’accordo è stato siglato presso la Direzione Generale dell’ASL in presenza dei rappresentanti delle due istituzioni.

La necessità alla base dell'accordo è la riduzione drastica dei tempi di attesa tra la segnalazione dell'individuo e lo svolgimento effettivo del colloquio Questa mattina, 5 marzo 2026, presso la Direzione Generale della ASL di Frosinone, è stato siglato un importante Accordo d'intesa istituzionale tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Prefettura. Il protocollo è finalizzato a potenziare le attività legate ai colloqui previsti dall'art. 75 del D.P.R. 30990, rivolti alle persone segnalate per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Supporto precoce: Grazie alla stretta collaborazione con i Ser.D., verranno effettuati colloqui motivazionali volti all'ascolto, all'orientamento sui rischi del consumo di droghe e all'eventuale aggancio ai servizi di cura territoriali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

