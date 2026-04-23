Diocesi di Aversa e Asl Napoli 2 Nord unite contro le dipendenze | nasce un’alleanza per la prevenzione

Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 10:00, presso l’Episcopio di Aversa, verrà firmato un Protocollo d’Intesa tra la Diocesi di Aversa e l’ASL Napoli 2 Nord. L’accordo mira a creare una collaborazione per contrastare le dipendenze patologiche e promuovere iniziative di prevenzione e tutela della salute pubblica. L’evento prevede la presenza di rappresentanti delle due istituzioni coinvolte.

Un’alleanza concreta per contrastare le dipendenze patologiche e promuovere il benessere sociale: è quella che sarà ufficializzata lunedì 27 aprile 2026, alle ore 10:00, presso l’Episcopio di Aversa, con la firma del Protocollo d’Intesa tra la Diocesi di Aversa e l’ASL Napoli 2 Nord. L’accordo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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