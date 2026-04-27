ASL Latina | la musica entra in corsia per combattere il dolore
A partire da lunedì 27 aprile, la ASL di Latina avvia un percorso di formazione in musicoterapia in collaborazione con il Conservatorio Respighi. L'iniziativa mira a integrare la musica come strumento di supporto nel trattamento dei pazienti. La collaborazione tra l'azienda sanitaria e l'istituzione musicale si concentrerà sulla formazione del personale per l’applicazione di tecniche di musicoterapia in ambito clinico.
? Cosa sapere La ASL Latina avvia lunedì 27 aprile la formazione in musicoterapia con il Conservatorio Respighi.. Il personale sanitario utilizzerà la musica nei reparti di pediatria, oncologia e salute mentale.. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, la ASL di Latina avvia un percorso formativo per integrare la musicoterapia nei reparti ospedalieri, segnando una svolta metodologica che coinvolge direttamente il personale sanitario attraverso una sinergia con il Conservatorio Ottorino Respighi. Mentre nelle strade del capoluogo si respira la consueta routine, tra le mura della sanità locale si sta preparando un cambiamento profondo: non si tratta più solo di somministrare farmaci o seguire protocolli standard, ma di accogliere le note musicali come parte integrante dei percorsi di cura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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