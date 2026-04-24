Latina la musicoterapia entra nei percorsi di cura della Asl

A Latina, la musicoterapia viene integrata nei percorsi di cura della Asl, passando dall’ambito ufficiale alla sua applicazione concreta in corsia. La novità riguarda l’introduzione di terapie musicali come parte delle strategie di assistenza ai pazienti. L’obiettivo è offrire un approccio complementare alle cure tradizionali, coinvolgendo professionisti specializzati nel supporto terapeutico attraverso la musica. La decisione si inserisce in un progetto avviato di recente dall’azienda sanitaria locale.

Latina, 24 aprile 2026 – Dalla firma istituzionale alla pratica in corsia. Dopo la recente sottoscrizione della convenzione con il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”, l’ Azienda Sanitaria Locale di Latina compie il primo e fondamentale passo operativo per l’introduzione strutturale della musicoterapia all’interno dei propri percorsi di cura. La Asl pontina, infatti, ha organizzato uno specifico corso di formazione, che si terrà il prossimo 27 aprile, destinato agli operatori sanitari. La musica, riconosciuta come linguaggio universale, è in grado di attivare processi neurofisiologici complessi. Evidenze scientifiche dimostrano la sua capacità di influenzare positivamente parametri biologici, come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e i livelli di cortisolo, promuovendo il benessere psicologico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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