Caos asili nido la coop Gialla non pagherà gli stipendi ai lavoratori
La cooperativa Gialla ha annunciato di non pagare più gli stipendi ai lavoratori degli asili nido di Latina, tra cui
Alla base ci sarebbe un mancato pagamento di una fattura da parte del Comune. I laboratori annunciano la protesta La Cgil Fp, guidata da Vittorio Simeone, ha inviato una formale diffida alla società e una nota di messa a conoscenza alla sindaca Matilde Celentano e all’assessora alla Pubblica Istruzione, Francesca Tesone. Il sindacato contesta duramente la scelta della cooperativa, richiamando gli obblighi normativi e contrattuali che prevedono il pagamento delle spettanze entro e non oltre il giorno 20 del mese. "Non è accettabile che il rischio d'impresa o i ritardi burocratici tra Comune e gestore ricadano interamente sui lavoratori", dichiara il segretario generale Vittorio Simeone.🔗 Leggi su Latinatoday.it
