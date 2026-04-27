Asef cambio al vertice | il nuovo amministratore è Paolo Scovazzi

La sindaca di Genova ha nominato un nuovo amministratore unico per Asef, l'azienda di servizi funebri controllata dal Comune. La scelta è ricaduta sull’avvocato Paolo Scovazzi, che ha ricevuto il provvedimento ufficiale. La nomina segna un cambio alla guida dell’azienda, che si occupa di servizi funebri nel capoluogo ligure. La decisione è stata comunicata attraverso un atto formale del Comune di Genova.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha designato, con apposito provvedimento, come nuovo amministratore unico di Asef, l'azienda servizi funebri con socio unico il Comune di Genova, l'avvocato Paolo Scovazzi.Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto dell'azienda, l'Amministrazione della società è.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Cambio al vertice di Evoca Group: il nuovo amministratore delegato è Norman RafaelJochen Fabritius si è dimesso dal suo incarico di Amministratore Delegato e assumerà il ruolo di Presidente di Evoca Group Evoca Group ha annunciato... Asp, cambio al vertice. Misiani amministratore: "Priorità alle famiglie"L’avvocato Alessandro Misiani è il nuovo amministratore unico di Asp mentre Stefano Triches continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale...