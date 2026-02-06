Cambio al vertice di Evoca Group | il nuovo amministratore delegato è Norman Rafael

Evoca Group ha annunciato ufficialmente che Norman Rafael prenderà il ruolo di amministratore delegato a partire dal 5 febbraio 2026. Rafael succede a chi occupava questa posizione in passato, e porta con sé un nuovo approccio alla guida dell’azienda. La nomina è stata comunicata oggi, segnando un cambio importante per la società.

Evoca Group ha annunciato che Norman Rafael è stato nominato Amministratore Delegato, con decorrenza dal 5 febbraio 2026. Jochen Fabritius si è dimesso dal suo incarico di Amministratore Delegato e, previa approvazione aziendale, assumerà il ruolo di Presidente di Evoca Group. La transizione al vertice segue il piano di successione annunciato il 31 marzo 2025, che da allora è stato implementato attraverso una transizione ordinata e ben gestita. La continuità della leadership è stata garantita durante tutta la transizione, con il Sig. Rafael strettamente coinvolto nella gestione quotidiana e nella direzione strategica del Gruppo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

