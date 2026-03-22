Asp cambio al vertice Misiani amministratore | Priorità alle famiglie

L’avvocato Alessandro Misiani è stato nominato nuovo amministratore unico di Asp, sostituendo Stefano Triches che manterrà invece il ruolo di direttore generale. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambiamento alla guida dell’azienda di servizi alla persona. Misiani assume così la responsabilità di dirigere le attività dell’ente, mentre Triches continuerà a occuparsi della gestione quotidiana.

L’avvocato Alessandro Misiani è il nuovo amministratore unico di Asp mentre Stefano Triches continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale dell’azienda di servizi alla persona. Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci, formata da rappresentanti dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, ha formalizzato la nomina di Misiani, che si è già insediato nella sede di via Ripagrande. Come primo atto, il nuovo amministratore unico ha scelto di prorogare di sei mesi l’incarico del direttore generale Triches, incontrando poi le posizioni organizzative di un’azienda che continuerà a dare risposte a famiglie, minori, anziani e persone con disabilità del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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