Ascolti tv ieri domenica 12 aprile chi ha vinto tra Robera Valente notaio in Sorrento Report e Fabio Fazio

Domenica 12 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra diverse trasmissioni in prima serata. La puntata di Report e quella condotta da Fabio Fazio hanno competuto con una trasmissione su un notaio in provincia di Sorrento. I dati ufficiali dell’Auditel hanno registrato le percentuali di ascolto di ciascun programma, evidenziando quale abbia ottenuto il maggior pubblico durante la serata.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 12 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Report (Rai 3). Ai piedi del podio Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), The War of Trump (La7), Che tempo che fa (Nove) e Foodish (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 12 aprile chi ha vinto tra Robera Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio Ascolti tv 12 aprile, chi ha vinto tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la nuova serie di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento e la fiction turca di Canale5 Racconto di una notte. Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le IeneLa Rai sfiora il tris nella giornata di domenica 25 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.