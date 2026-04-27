Ascolti TV | Domenica 26 Aprile 2026

Domenica 26 aprile 2026, su Rai1 è andato in onda un episodio del programma condotto da Roberta Valente, notaio in Sorrento. La serata ha visto la presenza di un pubblico televisivo che ha seguito l’appuntamento serale. La trasmissione è stata trasmessa in prima serata, coinvolgendo gli spettatori con il suo format. La puntata si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla sua durata o altri contenuti trasmessi.

Nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Foodish ottiene.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 26 Aprile 2026 Amici 25 | ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata | seconda puntata serale amici 25 Notizie correlate Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notteAscolti tv domenica 26 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti TV domenica 26 aprile, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 e Racconto di una notte su Canale5. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Aprile, in prima serata; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 26 aprile da Arianna Fontana a Carlo Conti; Ascolti tv 25 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella sesta puntata; Che Tempo Che Fa | Puntata 26 aprile 2026. Ascolti TV domenica 26 aprile, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 e Racconto di una notte su Canale5 ... fanpage.it Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notteAscolti tv 26 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Prima serata: calano gli ascolti perché innanzitutto cala la palpebra x.com Ultimo scontro stagionale tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Chi ha vinto ieri sera la gara degli ascolti, cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook