ascolti tv di domenica 26 aprile 2026

Domenica 26 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato quale programma ha ottenuto i risultati più alti nella serata. Su Rai1, il film “Notaio in Sorrento” con Roberta Valente ha raggiunto 3 milioni di spettatori. I dati ufficiali indicano come questa trasmissione sia stata la più seguita, superando le altre reti e programmi trasmessi nello stesso periodo.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai1 conquista 3.136.000 spettatori con il 20.7% di share, battendo nettamente Racconto di una Notte su Canale5 (1.547.000, 11.1%). Report su Rai3 segue con 1.588.000 spettatori (9.1%), mentre Che Tempo Che Fa sul Nove raduna 1.506.000 (8.8%). Affari Tuoi su Rai1 totalizza 4.446.000 spettatori (24%), superando La Ruota della Fortuna su Canale5 con 4.146.000 (22.2%). N.C.I.S. su Italia1 raggiunge 877.000 (4.9%), e 4 di Sera Weekend su Rete4 736.000 (4.2%) nella prima parte. L’Eredità su Rai1 domina con 3.736.000 spettatori (26.4%) nella parte principale e 2.644.000 (22.5%) nella Sfida dei 7. Avanti un Altro! Story su Canale5 intrattiene 1.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Grandi ascolti sul Nove per #CTCF: 1 milione e mezzo di telespettatori e quasi il 9% di share, con un picco al 10%. Con 16 milioni di visualizzazioni e 420 mila interazioni, è ancora il programma più social della serata. Grazie e a domenica! x.com

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