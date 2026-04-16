Ascolti tv ieri 15 aprile 2026 da Sister Act Forbidden Fruit Le Iene in prima serata allo scontro tra Scotti e De Martino

I dati Auditel di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, mostrano le performance delle principali trasmissioni di prima serata e Access Prime Time. In prima serata, sono andati in onda film come Sister Act e Forbidden Fruit, mentre il programma Le Iene ha animato lo schermo. Tra gli appuntamenti più seguiti, si registra uno scontro tra i conduttori Scotti e De Martino, che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, vedono lo scontro in prima serata tra film, fiction, programmi d'inchiesta e di intrattenimento, nell'Access Prime Time la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera 15 aprile 2026 Ecco i programmi andati in onda ieri sera, mercoledì 15 aprile2026. Su Rai 1 Sister Act – Una svitata in abito da suora. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 "Chi l’ha visto?". Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene. I dati verranno diffusi a partire dalle ore 10.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 15 aprile 2026, da Sister Act, Forbidden Fruit, Le Iene in prima serata allo scontro tra Scotti e De Martino Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv mercoledì 15 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv ieri 10 marzo 2026, dallo scontro tra Taratata e Le iene in prima serata alla sfida tra Scotti e De Martino nel preseraleGli ascolti tv di ieri, martedì 10 marzo 2026, in prima serata e nell'access prime time dei canali Rai e Mediaset Scopriamo gli ascolti tv di ieri,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La vera storia di Suor Maria Claretta, l'irresistibile personaggio di Sister Act con Whoopi Goldberg; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata; Stefano De Martino resta completamente solo: cosa succede stasera; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri 15 aprile 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 14 aprile 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di martedì 14 aprile. mam-e.it Alle 21.30 "Sister Act - Una svitata in abito da suora" di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy | Testimone involontaria di un omicidio, Deloris, cantante in un casinò di Las Vegas, viene messa sotto protezione in un c - facebook.com facebook Sister Act - Una svitata in abito da suora, il cast del film x.com