Ascolti tv 19 aprile | Roberta Valente Notaio in Sorrento 20.5% batte Racconto di una notte 12.8%

Nella serata di domenica 19 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto Rai1 dominare con la serie “Valeria Valente Notaio in Sorrento” che ha raggiunto il 20,5% di share. La trasmissione si è piazzata davanti a “Racconto di una notte”, che ha totalizzato il 12,8%. Gli ascolti indicano una preferenza per la produzione di Rai1 rispetto alle altre proposte televisive della stessa sera.

Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026. La rete più vista della serata è Rai1 con la serie Valeria Valente Notaio in Sorrento che ottiene il 20.5% di share con 3.264.000 spettatori. Segue su Canale5 la soap opera Racconto di una notte che ottiene 1.736.000 spettatori con il 12.8% di share. Tutti i dati Auditel di ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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