Ascolti TV 27 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 27 aprile 2026 sono stati pubblicati questa mattina. Viene riportato il numero di spettatori e le percentuali di share delle principali trasmissioni trasmesse in tv. Questi numeri consentono di verificare quale programma abbia ottenuto il maggior ascolto durante la serata. La pubblicazione include i dati ufficiali relativi a tutte le emittenti e i programmi più seguiti nel prime time.

Ascolti TV 27 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 27 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 27 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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