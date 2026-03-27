Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di venerdì 27 marzo 2026. I numeri ufficiali sono stati resi noti questa mattina e riguardano le trasmissioni che sono andate in onda durante le ore serali. I dati riguardano diverse reti televisive e mostrano le percentuali di share e gli ascolti assoluti di ciascun programma.

Ascolti TV 27 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 27 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 27 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 27 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 27 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata

Articoli correlati

Ascolti TV 27 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 27 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 27 Febbraio 2026.

Ascolti TV 27 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 27 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 27 Gennaio 2026.

Altri aggiornamenti su Auditel della

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 25 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano; Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile; Ascolti TV ieri sera, 16 marzo 2026: chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte?; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man.

Ascolti tv ieri 27 marzo 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 27 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 27 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv ieri giovedì 26 marzo chi ha vinto tra Italia, Splendida Cornice, Pechino Express e PiazzapulitaAscolti tv giovedì 26 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Italia-Irlanda del Nord contro Forbidden Fruit, Pechino Express, Infante, Del Debbio e Formigli ... virgilio.it

La nazionale di calcio sbanca l'Auditel della prima serata di giovedì 26 marzo 2026. #AscoltiTv - facebook.com facebook

Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna oltre 4.400.000 di spettatori in access prime-time @mattino5 leader della sua fascia con il 21.4% di share @dentronotiziatv al vertice di fascia sul target commerciale x.com