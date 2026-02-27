I dati Auditel della prima serata di venerdì 27 febbraio 2026 sono stati pubblicati. Questi numeri mostrano le performance degli ascolti televisivi in Italia, evidenziando quali programmi sono stati più seguiti dal pubblico. La rilevazione si basa sui dati raccolti dagli strumenti ufficiali incaricati di monitorare le preferenze degli spettatori durante le ore serali.

Ascolti TV 27 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 27 Febbraio 2026. Ultimo aggiornamento: 27022026, 18:02 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 27 Febbraio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 27 Febbraio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 27 Febbraio 2026. Di. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 27 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 27 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 27 Gennaio 2026.

Ascolti TV 1 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 1 Febbraio 2026.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: spettatori e share; Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino; Ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah e Fazio; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026: Alessio e Gianni discutono, Sara bacia un corteggiatore.

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Sanremo perde quasi 3 milioni rispetto al 2025 Estrazioni Lotto oggi 24 febbraio 2026: i nuovi numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, ... mam-e.it

Sanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anniSanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anni. Tutti i dati. superguidatv.it

#AscoltiTV Total Audience | Giovedì 26 Febbraio 2026. #Sanremo2026 (+263K e +143K) arriva al 60.36-61.28%. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 26 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook