Ascoli l’opposizione scende in strada | cartelli per la Resistenza

Nella notte del 25 aprile, i consiglieri di opposizione di Ascoli hanno affisso cartelli dedicati alla Resistenza lungo alcune vie della città. L'azione è stata compiuta senza autorizzazioni ufficiali e ha attirato l'attenzione di residenti e passanti, che hanno notato i cartelli esposti sui muri e sui pali della luce. La decisione di mettere in mostra simboli e messaggi legati alla Resistenza ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e amministratori locali.

?? Cosa sapere I consiglieri di opposizione ad Ascoli affiggono cartelli sulla Resistenza nella notte del 25 aprile. L'azione protesta segue la mancata installazione di segnaletica approvata dal Consiglio comunale un anno fa. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2026, i margini di Ascoli Piceno sono stati segnati da cartelli cartacei che ricordano la Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, un gesto simbolico dei consiglieri di opposizione dopo dodici mesi di inerzia amminis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, l’opposizione scende in strada: cartelli per la Resistenza Notizie correlate Ascoli, blitz notturno dei consiglieri di centrosinistra: affissi i cartelli sulla Resistenza. «Da un anno ignorata la volontà del Consiglio»ASCOLI - Ad Ascoli Piceno torna al centro del dibattito politico il riconoscimento storico legato alla Resistenza. Cuneo scende in piazza per Gaza: tra Resistenza e libertà negataCirca 350 persone, secondo il computo della questura, hanno camminato nel pomeriggio di oggi per le vie di Cuneo in segno di solidarietà con la... Contenuti utili per approfondire Liberazione con polemica, protesta dell’opposizione: «Ascoli è medaglia d’oro per l’attività partigiana, ma l'Arengo la ignora»ASCOLI Una festa della Liberazione condita dalle polemiche. Nella notte tra il 24 e il 25, i consiglieri di opposizione hanno affisso autonomamente, ... msn.com Medaglia d’oro al valor militare: l’opposizione affigge cartelli agli ingressi di AscoliA un anno dall’approvazione unanime in Consiglio, l’iniziativa della minoranza riporta al centro il tema della memoria storica e degli impegni istituzionali non rispettati ... lanuovariviera.it