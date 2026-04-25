Nella notte, alcuni consiglieri di centrosinistra hanno affisso dei cartelli sulla Resistenza in diverse zone della città. La loro azione è stata motivata dalla volontà di richiamare l'attenzione su una questione ritenuta trascurata da circa un anno, secondo quanto dichiarato. La vicenda ha riacceso il dibattito locale sul riconoscimento storico della Resistenza e sui rapporti tra le istituzioni e le associazioni coinvolte.

ASCOLI - Ad Ascoli Piceno torna al centro del dibattito politico il riconoscimento storico legato alla Resistenza. A un anno dall’approvazione unanime in Consiglio comunale, la mozione che prevedeva l’installazione di cartelli agli ingressi della città non è stata ancora realizzata. E così l’opposizione ha deciso di muoversi in autonomia. Blitz nella notte agli ingressi della città Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, consigliere e consiglieri di minoranza hanno affisso alcuni cartelli con la dicitura dedicata alla medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana. Un gesto «simbolico ma necessario», spiegano, nato per «richiamare l’attenzione su un impegno istituzionale rimasto inevaso».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, blitz notturno dei consiglieri di centrosinistra: affissi i cartelli sulla Resistenza. «Da un anno ignorata la volontà del Consiglio»

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