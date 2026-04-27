Dopo aver vinto in rimonta contro Naomi Osaka con i punteggi di 6-7(1), 6-3 e 6-2, Aryna Sabalenka ha commentato la sua prestazione alla Caja Magica. La tennista ha detto di essere contenta di aver trovato soluzioni durante la partita e ha aggiunto di odiare perdere. La sfida ha visto Sabalenka prevalere dopo aver perso il primo set al tie-break.

Dopo la vittoria in rimonta per 6-7(1) 6-3 6-2 contro la giapponese Naomi Osaka, Aryna Sabalenka si rivela piuttosto soddisfatta di quanto accaduto alla Caja Magica quest’oggi. La numero 1 del ranking WTA ora aspetta un quarto di finale a sorpresa contro Hailey Baptiste, l’americana che a forza di colpire vincenti sta sradicando una dopo l’altra le gerarchie del WTA 1000 di Madrid. Così la bielorussa alla stampa: “ Credo di aver giocato abbastanza bene. Sono scesa un po’ di livelo nel primo set e le ho lasciato troppo facilmente il tie-break, ma in generale sono contenta. Quando lei mi ha messo pressione sono stata in grado di giocare colpi incredibili e un tennis di qualità molto alta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka: “Contenta perché ho potuto trovare soluzioni in partita. Odio perdere”

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