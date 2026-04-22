Aryna Sabalenka si prepara a disputare il torneo di Madrid sulla terra rossa, dopo aver vinto il Sunshine Double sul superficie dura in America. La tennista ha commentato il rapporto speciale con il pubblico durante la competizione a Madrid, aggiungendo di odiare la sensazione di perdere. La giocatrice bielorussa punta a ottenere il suo terzo titolo consecutivo in questa stagione.

Dopo la vittoria nel Sunshine Double, Aryna Sabalenka è pronta all’esordio sulla terra rossa. La bielorussa sarà infatti ai nastri di partenza del WTA Madrid 2026 ed andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo le campagne vittoriose sul cemento americano. La numero uno del mondo ha saltato il torneo di Stoccarda per affinare la sua preparazione in vista del torneo spagnolo, già vinto in tre occasioni (2021, 2023, 2025). Sabalenka ha dimostrato negli anni che l’altitudine di Madrid combacia perfettamente con il suo tennis ed anche quest’anno parte da favorita assoluta nonostante le insidie del tabellone. Nella lunga conferenza stampa di inizio torneo, la quattro volte campionessa slam ha toccato numerose tematiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka: “A Madrid c’è una connessione particolare con il pubblico. Odio la sensazione di perdere”

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