Cartoons on the bay 2026 | aperte le iscrizioni del festival che compie 30 anni

Le iscrizioni per Cartoons on the Bay 2026 sono aperte, dopo che il festival ha festeggiato 30 anni. L’evento si svolgerà dal 27 al 30 maggio a Pescara, in Abruzzo. La manifestazione, dedicata all’animazione e ai media transmediali, è promossa dalla Rai e organizzata da Rai Com. La regione e il Comune di Pescara collaborano alla sua realizzazione. Quest’anno, il festival si concentra sui nuovi approcci digitali nel settore dell’animazione. Le iscrizioni rimangono aperte fino alla fine di gennaio.

Dal 27 al 30 maggio si terrà la nuova edizione di Cartoons on the bay– International animation and transmedia festival 2026, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la regione Abruzzo e il comune di Pescara. Il festival giunge al compimento dei 30 anni di attività e in questa speciale edizione, in cui il paese ospite sarà il Belgio, sarà ospitato nuovamente negli spazi dello storico edificio Aurum oltre che in altri luoghi nevralgici della città di Pescara. La direzione artistica è affidata da quest'anno al giornalista culturale Adriano Monti Buzzetti. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e sarà possibile iscriversi fino al prossimo 16 marzo, attraverso la pagina Call for entry del sito www.