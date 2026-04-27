Artie 5ive X G-SHOCK | i rapper continuano ad essere protagonisti delle campagne fashion

G-SHOCK annuncia il nuovo ambassador, Artie 5ive, rapper milanese tra i più noti della scena italiana. La partnership conferma l’interesse del marchio per il mondo della musica e dei giovani artisti, rafforzando la presenza nel settore fashion e streetwear. Artie 5ive rappresenta una figura di rilievo nel panorama rap, e la collaborazione si inserisce nel percorso di G-SHOCK di consolidare il legame con la cultura urbana.

G-SHOCK continua il suo percorso nel mondo della musica e annuncia il suo nuovo ambassador Artie 5ive, artista milanese tra i nomi più caldi della scena rap italiana. Nominato “ Man of the Year” dal magazine GQ, ha ottenuto 13 dischi di platino, 18 dischi d’oro e milioni di streaming, trainati dall’album LA BELLAVITA, che ha esordito al n.1 della classifica ufficiale e si è posizionato nella top 10 degli album più venduti dell’anno, restando ancora in classifica ad un anno dalla sua pubblicazione. Una collaborazione che nasce da un’affinità reale e immediata: da un lato G-SHOCK, icona globale di resistenza e innovazione, dall’altro Artie 5ive, artista che ha forgiato il suo percorso trasformando ogni ostacolo in trampolino verso il successo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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ARTIE 5IVE: “Tra 3 ANNI faccio SAN SIRO”

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