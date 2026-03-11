I social network si sono trasformati nel principale palcoscenico delle campagne referendarie, dominando le discussioni tra sostenitori del “Sì” e del “No”. I meme e i post condivisi online rappresentano gli strumenti più utilizzati dai gruppi coinvolti per diffondere le proprie opinioni e influenzare l’opinione pubblica. La dinamica della comunicazione si svolge principalmente su queste piattaforme, che hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito.

“I social hanno modificato il modo di comunicare, cambiando relazioni sociali e modo di operare anche nella vita politica“. Così si è espresso ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando all’Università di Firenze in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato”. Ed è anche e soprattutto alle piattaforme che le opposte posizioni del “Sì” e del “No” al referendum sulla Giustizia hanno affidato spot e manifesti per propagandare le loro idee, sapientemente coadiuvati da esperi di marketing. Strategia al passo con i tempi, all’opposto del giurassico “linguaggio istituzionale” e proprio per questo capace di raggiungere ampie platee di indecisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, è scontro tra meme: i social protagonisti delle campagne del “Sì” e del “No”

Articoli correlati

Dall’angelo al meme, via crucis social del sindacoL’angelo restaurato nell’affresco della cappella del Crocifisso, a San Lorenzo in Lucina, aveva preso le sembianze der premier Giorgia Meloni.

Dagli insulti a microfono aperto alla caduta a Domenica In, Ricchi e Poveri protagonisti di primo e ultimo meme del 2025La caduta a Domenica IN non è il solo momento televisivo memorabile dei Ricchi e Poveri in questo 2025.

Una raccolta di contenuti su Referendum è scontro tra meme i social...

Temi più discussi: La newsletter di Pagella Politica per arrivare informati al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: Il sì vincerà, ti innervosisce?, Non me ne può fregare di meno; Piantedosi torna a Bologna: sicurezza e giustizia per salvare il referendum; La campagna per il referendum è sempre meno sul referendum, tra giudici pro-stupratori e mafiosi.

Referendum: scontro a distanza tra Cecchetti e ConteSentire Giuseppe Conte parlare di giustizia e accusare gli altri di voler controllare la magistratura fa sorridere. Il Movimento 5 Stelle era quello che prometteva di aprire il Parlamento come una sc ... ticinonotizie.it

Famiglia nel bosco, scontro Sallusti-Bersani. Meloni si preoccupa dei bambini. Fa solo propaganda. Su La7Duello acceso tra Sallusti e Bersani: l'ex direttore di Libero lega il Sì al referendum alla fine del rimasuglio fascista nella magistratura, Bersani smonta le sue argomentazioni con i progetti del ... ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla Giustizia, domani incontro dibattito a Serdiana x.com

VD. . Il 22 e il 23 marzo si voterà per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo Meloni – quella che viene impropriamente chiamata «riforma della Giustizia»: il referendum riguarda in realtà la separazione delle carriere dei magistrati; lo sd - facebook.com facebook