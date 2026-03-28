L'immagine di Artie 5ive sulla copertina di Man of The Year mostra un cambiamento nel suo stile, con dettagli come le stelle sulla barba che attirano l'attenzione. La scelta estetica riflette un nuovo approccio alla propria immagine, mentre i prodotti presenti nelle fotografie sono selezionati dai redattori di GQ Italia. Quando si acquista tramite i link presenti, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Artie 5ive è tornato con un nuovo singolo, Man of The Year, e sì, ha fatto ancora una volta centro. Attenzione, però, perché nonostante il titolo altisonante non è propriamente come sembra: il rapper, che è stato effettivamente tra gli uomini dell'anno per GQ nell'edizione 2025 del Men Of The Year, non si muove in questo brano verso l'autocelebrazione. No, la canzone si sviluppa piuttosto come una riflessione personale, quasi un bilancio emotivo su ciò che il successo comporta quando esplode in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il look di Artie 5ive sulla cover di Man of The Year è la prova di una nuova consapevolezza, che passa anche dalle stelle sulla barba

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