Arte gusto e scienza per la Primavera della Bellezza | gran finale e oltre 5 mila presenze

Si è conclusa ieri la Primavera della Bellezza AIParC 2026, evento che ha animato il Castello Aragonese e altri luoghi della città dal 11 al 24 aprile. La manifestazione ha visto la presenza di oltre cinquemila visitatori, offrendo un programma ricco di mostre permanenti, simposi, convegni, concerti, spettacoli teatrali e conferenze. L’iniziativa ha coinvolto diverse discipline, mescolando arte, gusto e scienza in un percorso di approfondimento e scoperta.

Si è conclusa ieri, 24 aprile, la Primavera della Bellezza AIParC 2026, una kermesse che dall’11 al 24 aprile ha animato il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo della città con un programma fitto e articolato: mostre permanenti, simposi, convegni, concerti, teatro, conferenze e iniziative.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Bellezza come cura: la scienza conferma il potere terapeutico di arte, musica e cultura sulla salute mentale.La bellezza, da sempre oggetto di contemplazione e ispirazione, si rivela oggi un potente strumento terapeutico. “Locale, di Gusto!“. Gran finale con sorpresaSi è chiusa a Fucecchio, con un menu firmato dallo chef Francesco Taddei, gestore del ristorante Sesamo, la prima edizione di “Locale, di Gusto!“, il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arte, gusto e scienza per la Primavera della Bellezza: gran finale e oltre 5 mila presenze; Reggio: al Castello Aragonese si è conclusa la Primavera della Bellezza AIParC 2026; Milano Design Week 2026: le iniziative food da non perdere. ARTE E SCIENZA/ Quell’unica Bellezza che dà senso al lavoro di ciascunoA Melzo incontra la scienza un documentario su Cern apre il dibattito sulla capacità della fisica di scoprire la bellezza e la verità delle cose A inizio mese si è conclusa la terza edizione di ... ilsussidiario.net Firenze in Primavera, una sinfonia di gusto e bellezzaI giardini fioriti e i profumi dei mille colori che sbocciano creano un palcoscenico perfetto per una serie di eventi esclusivi. Firenze, con la sua bellezza senza tempo e il suo ineguagliabile ... panorama.it La Festa della Primavera continua a vivere tra i colori e l’energia di Taormina. Questa mattina la Villa Comunale ha ospitato un momento dedicato al benessere e alla bellezza, con una sessione di yoga guidata da Ottavia Miano, molto partecipata, e le attivit - facebook.com facebook