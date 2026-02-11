Bellezza come cura | la scienza conferma il potere terapeutico di arte musica e cultura sulla salute mentale

La scienza ha confermato che arte, musica e cultura aiutano a migliorare la salute mentale. Studi recenti dimostrano come l’arte possa essere usata come terapia, offrendo benefici concreti a chi soffre di problemi psicologici. Le persone trovano sollievo e conforto nella bellezza, che si rivela un aiuto reale nel percorso di cura.

La bellezza, da sempre oggetto di contemplazione e ispirazione, si rivela oggi un potente strumento terapeutico. Medici in Regno Unito, Finlandia, Canada e Giappone prescrivono attività culturali come visite a musei e concerti, riconoscendo il suo impatto positivo sulla salute mentale. Questa crescente attenzione scientifica conferma un’antica intuizione: l’essere umano ha un bisogno intrinseco di bellezza per vivere e prosperare. Rimini, e in particolare l’esperienza di tre studentesse del liceo scientifico ‘Einstein’, Lavinia, Matilde e Sveva Pucillo, rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa essere integrata in percorsi di cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo italiano ha firmato un accordo tra Cultura e Salute per usare l’arte come terapia.

L’evento “La bellezza come cura” promosso da Ande Napoli e Fondazione Santobono Pausilipon affronta il rapporto tra scienza, arte e benessere.

