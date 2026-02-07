Locale di Gusto! Gran finale con sorpresa

Questa sera si è conclusa a Fucecchio la prima edizione di “Locale, di Gusto!”. Il ristorante Sesamo, gestito dallo chef Francesco Taddei, ha chiuso con un menu speciale che ha celebrato i sapori del territorio. La serata ha regalato ai partecipanti un’esperienza culinaria inaspettata, con piatti che raccontano la storia e le tradizioni locali.

Si è chiusa a Fucecchio, con un menu firmato dallo chef Francesco Taddei, gestore del ristorante Sesamo, la prima edizione di “ Locale, di Gusto! “, il percorso enogastronomico che ha raccontato il territorio attraverso i suoi piatti. Per l’occasione Taddei ha costruito una proposta che ha saputo tenere insieme tradizione e innovazione, rileggendo le ricette del pranzo della domenica in famiglia in chiave contemporanea. L’iniziativa, realizzata nell’ambito di Vetrina Toscana da Confesercenti Firenze con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha avuto un obiettivo chiaro: trasformare il patrimonio enogastronomico locale in un motore di promozione turistica, valorizzando le produzioni tipiche e di qualità e rafforzando il legame tra filiera produttiva, ristorazione e turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

