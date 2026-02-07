Questa sera si è conclusa a Fucecchio la prima edizione di “Locale, di Gusto!”. Il ristorante Sesamo, gestito dallo chef Francesco Taddei, ha chiuso con un menu speciale che ha celebrato i sapori del territorio. La serata ha regalato ai partecipanti un’esperienza culinaria inaspettata, con piatti che raccontano la storia e le tradizioni locali.

Si è chiusa a Fucecchio, con un menu firmato dallo chef Francesco Taddei, gestore del ristorante Sesamo, la prima edizione di “ Locale, di Gusto! “, il percorso enogastronomico che ha raccontato il territorio attraverso i suoi piatti. Per l’occasione Taddei ha costruito una proposta che ha saputo tenere insieme tradizione e innovazione, rileggendo le ricette del pranzo della domenica in famiglia in chiave contemporanea. L’iniziativa, realizzata nell’ambito di Vetrina Toscana da Confesercenti Firenze con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha avuto un obiettivo chiaro: trasformare il patrimonio enogastronomico locale in un motore di promozione turistica, valorizzando le produzioni tipiche e di qualità e rafforzando il legame tra filiera produttiva, ristorazione e turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Locale, di Gusto!“. Gran finale con sorpresa

Approfondimenti su Fucecchio Gusto

Un locale di Città di Castello è stato sequestrato dai carabinieri dopo aver riscontrato gravi irregolarità e violazioni di sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bully Harasses Girl, Special Forces Soldier Destroys Him In Just 3 Seconds

Ultime notizie su Fucecchio Gusto

Argomenti discussi: Locale, di Gusto!. Gran finale con sorpresa; Acquolina a Roma, due stelle Michelin da ricordare; Neo bistrot e vecchie glorie, box al mercato e pizzerie: le aperture che rendono Roma più golosa; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano.

Locale, di Gusto!. Tappa gourmet al SesamoStasera l’iniziativa di promozione enogastronomica di Vetrina Toscana. Il rush finale con un menù con piatti della tradizione regionale rivisitati. . msn.com

'Locale di Gusto!': l’itinerario culinario dell’Empolese Valdelsa si chiude al ristorante SesamoUltimo appuntamento con 'Locale di Gusto!', il progetto itinerante che attraversa l'Empolese Valdelsa per valorizzarne la cultura culinaria, giunto alla ... gonews.it

#gusto Una formula di successo nel locale di piazza Mazzini a Frascati #frascati Noah•Casa Gusto facebook