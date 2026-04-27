Il sindaco di Rochester ha visitato la Casa del Presepe di Caltanissetta accompagnato dalla Pro loco. La visita si è svolta in un clima di scoperta e interesse per le tradizioni locali legate alla rappresentazione del presepe. La Casa del Presepe, nota per le sue esposizioni artistiche e i dettagli curati, ha accolto il primo cittadino straniero per un giro tra le decorazioni e le scene natalizie.

? Cosa sapere Il Sindaco di Rochester visita la Casa del Presepe di Caltanissetta insieme alla Pro loco.. L'incontro con l'Associazione Presepisti Nisseni apre alla possibilità di mostre a Rochester.. Il Sindaco di Rochester, accompagnato dal Presidente della Pro loco, Micciché, e da una delegazione ufficiale, è giunto ieri pomeriggio alle 16:30 presso la Casa del Presepe di Caltanissetta per un incontro con l’Associazione Presepisti Nisseni. L’atmosfera tra le mura della sede era carica di accoglienza e tradizione. Il Presidente dell’associazione, Archetti, ha ricevuto il comitiva insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai soci, accogliendo l’autorità di Rochester con un gesto di grande valore simbolico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e dolcezza: il Sindaco di Rochester scopre la Casa del Presepe

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