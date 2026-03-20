Dall’arte del presepe ai sapori delle Alpi | l’Italia porta all’UNESCO tre gioielli della sua anima culturale

L’Italia ha presentato ufficialmente tre candidature all’UNESCO: il presepe, l’appassimento delle uve della Valpolicella e il patrimonio alimentare delle zone alpine. Questi elementi riflettono tradizioni radicate nel territorio e rappresentano caratteristiche distintive della cultura italiana. La richiesta mira a ottenere il riconoscimento internazionale per queste pratiche e patrimoni che sono parte integrante della storia e dell’identità nazionale.

L’Italia torna a vestire il suo abito più prestigioso, quello della cultura che emoziona e seduce il mondo, candidando a UNESCO tre autentici simboli della propria identità: il presepe, l’appassimento delle uve della Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino. Dopo il successo internazionale della Cucina italiana, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, su proposta del Ministero della Cultura, sceglie di raccontare al mondo un Paese dove l’arte della memoria continua a vivere nei gesti, nei sapori e nelle tradizioni tramandate di generazione in generazione. Il presepe: eleganza popolare, arte e anima italiana Tra le tre candidature, è il presepe a brillare come simbolo assoluto della sensibilità italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Dall’arte del presepe ai sapori delle Alpi: l’Italia porta all’UNESCO tre gioielli della sua anima culturale Articoli correlati Napoli perde il Sannazaro, simbolo della sua anima culturaleNAPOLI, 17 FEBBRAIO – Un pezzo di storia culturale napoletana è stato divorato dalle fiamme. Una selezione di notizie su Dall'arte del presepe ai sapori delle... Temi più discussi: VIDEO |Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale veneto. Presentata proposta legge; Il presepe, arte tutta napoletana; CRV - Barbera (FdI): Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale, con iniziative concrete'; Il lascito intellettuale di Michela Murgia. Il presepe, arte tutta napoletanaTradizione culturale, radice religiosa, simbolo identitario di una comunità. Ma anche l’arte di crearlo, e qui la decisione di candidare il Presepe al riconoscimento ... ilmattino.it Dalla spiritualità del presepe ai sentieri del gusto: tre nuove candidature italiane all'UNESCOIl Consiglio direttivo della CNIU ha espresso come candidatura prioritaria e preferenziale quella del Presepe ... lasicilia.it I calciatori convocati dall’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali x.com #Juventus: sono #Locatelli, #Cambiaso e #Gatti i convocati dall'Italia di Gattuso per i playoff Mondiali - facebook.com facebook