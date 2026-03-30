La sinistra mangia-preti si scopre paladina di Pizzaballa e del Santo Sepolcro Ma a scuola vieta presepe preghiere e riti di Pasqua

Una nuova polemica si apre tra gruppi di sinistra e istituzioni religiose, con il focus sulla gestione del Santo Sepolcro e le posizioni di un noto esponente che si definisce difensore di Pizzaballa. Nel frattempo, alcune scuole hanno vietato presepi, preghiere e riti pasquali, sollevando critiche da parte di chi accusa restrizioni alla libertà religiosa. La discussione coinvolge anche temi legati all’autonomia del Vaticano e alla presenza di figure religiose nella società.

Da mangia-preti a chierichetti, basta poco per saltare il fossato dell’ateismo e del laicismo per lanciarsi a pesce sulla battaglia in nome della religiose, della dignità dei cristiani, dell’autonomia del Vaticano e perfino della missione pastorale dei Cardinali. Basta poco se di mezzo c’è Israele e se di traverso c’è anche la possibilità di un attacchino al governo Meloni, colpevole perfino nel giorno in cui Netanyahu impedisce l’accesso alla delegazione italiana guidata da Monsignor Pizzaballa nel Santo Sepolcro per officiare i riti pasquali. Lo stesso Pizzaballa, eroe della sinistra anti-israeliana e anti-meloniana di oggi, quella che va... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra mangia-preti si scopre paladina di Pizzaballa e del Santo Sepolcro. Ma a scuola vieta presepe, preghiere e riti di Pasqua Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi l'apertura: al vaglio un piano per consentire le preghiereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele vieta il Santo Sepolcro a PizzaballaL’ultimo contatto è stato il 18 luglio quando Prevost ha chiamato Netanyahu dopo i bombardamenti della chiesa di Gaza per dire: cessate il fuoco e...