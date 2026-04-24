La Cittadella si appresta a disputare la sua ultima partita allo stadio Allegretti di San Damaso, dopo tre stagioni di presenza nel campionato di Serie D. La sfida contro il Palazzolo rappresenta un momento decisivo per la squadra, che cerca di ottenere un risultato importante in vista dei playoff. L'incontro segna anche la conclusione di un ciclo nello stadio che ha ospitato le vittorie in Eccellenza e le recenti gare di Serie D.

L’ultima volta sarà anche quella più importante. La Cittadella si prepara domenica a dare l’addio dopo 3 anni di connubio allo stadio ’Allegretti’ di San Damaso, che è stata la casa biancazzurra nel campionato della storica vittoria dell’Eccellenza e in questi due anni di Serie D. Il decisivo scontro diretto per i playoff col Palazzolo sarà comunque vada l’ultima gara nell’impianto di via Scartazzetta, che il club del patron Galassini abbandonerà per traslocare – come già anticipato – allo stadio ’Magotti’ di Marzaglia, interessato dai lavori di costruzione della nuova tribuna. Difficilmente sarà pronto per fine agosto-inizio settembre, anche perché va rifatto pure il campo e va allestita una tribuna per gli ospiti, ma la scelta del club biancazzurro ormai è stata fatta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D. Cittadella, caccia all’ultima impresa a San Damaso. Col Palazzolo uno scontro diretto per i playoff

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