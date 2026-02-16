Cittadella -2 dai playoff Arrondini graffia nel finale

Arrondini ha deciso la partita negli ultimi minuti, portando il Cittadella a due punti dai playoff. La squadra di casa ha battuto il Pro Sesto 2-1, grazie a un gol decisivo nel recupero. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato, con il Cittadella che ha spinto forte fino alla fine.

cittadella 2 pro sesto 1 CITTADELLA: Celenza; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti (44'st Calanca), Mandelli (29'st Marchetti), Dodaro, Camara; Caprioni (44'st Teresi), Morello (27'st Sala), Arrondini. A disp. Muzio, Sardella, Tessitori, Crosariol, Barozzini. All. Gori PRO SESTO: Bongini, Santambrogio (41'st Rastelli), Banfi, Polenghi (17'st Pedone), Abruzzese (21'st Bortolato), Montesano, Valota, Stefanoni, Anghileri, Clerici (21'st Chillemi), Maspero. A disp. Lovato, Meriggi, Samaden, Gallo, Banse. All. Angellotti Arbitro: D'Agnillo di Vasto Reti: 11' Montesano, 18' Mandelli, 44'st Arrondini Note: ammoniti: Mandelli, Sabotic, Santambrogio, Montesano La Cittadella ha messo la terza (vittoria di fila) e fa sul serio per la corsa playoff.