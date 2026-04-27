Arrivano correnti fresche dal nord Europa ma lo sgambetto al primo maggio non va a segno

Nelle prossime ore, correnti più fresche provenienti dal nord Europa si muoveranno verso l’Italia, legate a una saccatura artica che ha portato neve lungo le coste baltiche. Queste masse d’aria fredda si infiltreranno nel continente, favorendo la formazione di un fronte di instabilità che interesserà anche il nostro paese. Nonostante queste condizioni, il tentativo di disturbare le celebrazioni del primo maggio non ha avuto successo.

“Correnti più fresche collegate a una saccatura artica che ha portato neve fin sul mare lungo le coste baltiche, si intrufoleranno verso l’Europa centro occidentale stimolando la formazione di un fronte di instabilità atteso anche sull’Italia”. Ma lo “sgambetto” al ponte del primo maggio non.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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