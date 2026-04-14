Meloni alla Casa Bianca nell' aprile 2025 la stretta di mano con Trump ARCHIVIO – Il video

Nel aprile del 2025, la premier italiana ha visitato la Casa Bianca e ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti. Durante l'accoglienza, è stata ripresa una stretta di mano tra i due leader e il Presidente americano ha definito la premier come

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "È una grande persona". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accogliendo la premier Meloni al suo arrivo alla Casa Bianca nell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: I timori della premier di uno strappo con la Casa Bianca. E la nota resta in stand-by per nove ore; Alla fase due di Meloni sta stretto il modello Trump; L'uovo di Pasquetta (con sorpresa di Trump); Trump a Rutte alla Casa Bianca: 'Nato non c'era per noi nell'ora del bisogno e non ci sarà.

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La Casa Bianca respinge le critiche e parla di un Trump lucido che tiene i suoi avversari costantemente sotto pressione. I suoi scatti d'ira però stanno sollevando molti dubbi sulla leadership americana in un periodo di guerra - facebook.com facebook

Trump riceve una consegna di McDonald's alla Casa Bianca: lo spot alla legge sulle mance x.com