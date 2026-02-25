Aritmie cardiache e fibrillazione atriale | al Policlinico Riuniti arriva il ' Pulse Day'

Secondo gli studi recenti, 1 persona su 3 nel mondo è a rischio di sviluppare un’aritmia cardiaca nel corso della propria vita. In particolare la fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca più frequente nella popolazione adulta ed è associata a un aumentato rischio di ictus ischemico, scompenso cardiaco e riduzione della qualità di vita. In circa il 30% delle persone, inoltre, può essere del tutto silente e chi ne è affetto non accusa alcun sintomo scoprendola occasionalmente nel corso di una visita medica. Nel corso dell’incontro, il dr. Pier Luigi Pellegrino, vice presidente nazionale Aiac e responsabile della Struttura Semplice di Elettrofisiologia presso la Cardiologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia diretta dal prof. Natale Daniele Brunetti, insieme al dr. Francesco Santoro e al dr. Girolamo D’Arienzo, dirigenti medici della medesima struttura, illustreranno le modalità corrette di controllo del polso e forniranno informazioni cliniche utili alla popolazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Fibrillazione atriale, al Grassi di Ostia arriva lo smartwatch che salva il cuore da casaLa ASL Roma 3 ha avviato un nuovo servizio di telemonitoraggio per i pazienti con fibrillazione atriale.

Sarri operato al cuore a Roma per fibrillazione atriale: intervento riuscitoIl tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

