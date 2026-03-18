Il 18 marzo 2026, a Arezzo, viene presentato il lavoro di Gianluigi Toccafondo intitolato

Arezzo, 18 marzo 2026 – Ci sono artisti che lavorano sulle immagini e poi ci sono artisti che dominano l’immagine. Gianluigi Toccafondo appartiene a questa seconda categoria. Rosy Boa, in collaborazione con Woodworm e WUDZ, è orgogliosa di presentare, per la prima volta ad Arezzo, una mostra personale dedicata a uno dei più autorevoli e riconoscibili autori del panorama visivo contemporaneo. L’esposizione inaugura il 21 marzo alle ore 18 e riunisce circa settanta opere (su carta e in video), offrendo uno sguardo intenso sull’ultima produzione dell’artista. Nel lavoro di Toccafondo pittura, disegno e cinema d’animazione convivono in un linguaggio unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianluigi Toccafondo, ecco Il dominio della luce

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