Ariete vittoria sofferta L’Iglina Albisola va ko

L’Ariete ha ottenuto una vittoria in quattro set contro l’Iglina Albisola, mantenendo la posizione nella corsa ai playoff nel girone F di serie B2 femminile. La partita si è conclusa con i parziali di 25-19, 22-25, 25-17 e 25-17, con l’Ariete che ha conquistato il successo dopo una sfida combattuta. L’Iglina Albisola si è presentata come avversaria di valore, ma la squadra di casa è riuscita a prevalere.

L’Ariete vince e rimane in corsa per i play off nel girone F di serie B2 femminile. Una vittoria sofferta, per 3-1 (25-19; 22-25; 25-17; 25-17) contro un ottimo Iglina Albisola, ma meritata. Un successo che mantiene Prato ad un punto dalla zona play off, complici le contemporanee vittorie di Versilia e Florenzo. Per sperare servono sei punti nelle prossime due gare e qualche inciampo da parte delle dirette concorrenti. La gara. Ariete con Grucka e Fanelli in diagonale, Cecchi e Palandri al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. Inizio equilibrato con Prato che sale sul 5-2. Liguri a ricucire (6-5). Nuovo break di casa (10-5) con l’Ariete che sale d’autorità sul 14-5.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ariete vittoria sofferta. L’Iglina Albisola va ko Notizie correlate Leggi anche: Ariete, vittoria sofferta e molto preziosa Leggi anche: Ariete, obiettivo playoff. Vietato fallire con Albisola Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ariete vittoria sofferta. L’Iglina Albisola va ko; Ariete, vittoria sofferta contro Albisola. Playoff ancora possibili. Ariete vittoria sofferta. L’Iglina Albisola va koL’Ariete vince e rimane in corsa per i play off nel girone F di serie B2 femminile. Una vittoria sofferta, per 3-1 (25-19; 22-25; 25-17; 25-17) contro un ottimo Iglina Albisola, ma meritata. Un succes ... lanazione.it Ariete, obiettivo playoff. Vietato fallire con AlbisolaServono i tre punti contro Iglina Albisola Pallavolo. Tre gare alla fine della regular season nel girone F di serie B2 femminile e per l’Ariete non c’è più tempo di sbagliare, soprattutto nella sfida ... lanazione.it Albisola Pallavolo. . Questa sera tutti al PalaBesio Ascoltiamo le parole di coach Lorenzo Bottaro e del membro dello staff Marco Merello i quali, in seguito all’ottenimento del matematico obiettivo stagionale, hanno ripercorso alcuni momenti cruciali v - facebook.com facebook