L’Ariete ha conquistato una vittoria difficile nel girone F di serie B2 femminile, superando Chianti al termine di una partita combattuta durata cinque set. La sfida si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo un confronto equilibrato che ha visto entrambe le squadre alternarsi nel punteggio. La gara si è conclusa con il quarto set a favore di Chianti e un tie-break vinto dall’Ariete, lasciando spazio a una vittoria molto combattuta.

Che fatica. L’Ariete torna a vincere nel girone F di serie B2 femminile e lo fa al termine di una vera e propria "battaglia" sportiva contro Chianti, imponendosi per 3-2 (25-23, 24-26; 25-16; 20-25; 15-10). Due punti faticosi, conquistati con volontà e orgoglio contro una squadra ospite quadrata e ben messa in campo. Per un Ariete non brillantissima, è però un successo che vale davvero tantissimo in chiave play off. La gara. Ariete con Grucka e Fanelli in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. Parte forte Chianti (2-7). Sull’8-14 un muro di Cecchi su Sabbatini accende l’Ariete. Prato rosicchia punto su punto (13-14) fino a passare in vantaggio sul puntegggio di 18-17.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete, vittoria sofferta e molto preziosa

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