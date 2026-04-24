Ariete obiettivo playoff Vietato fallire con Albisola

L’Ariete si prepara alla sfida casalinga contro Iglina Albisola Pallavolo, in programma domani alle 18 al palazzetto di San Paolo. Con tre gare rimaste nella regular season del girone F di serie B2 femminile, la squadra ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di playoff. La partita sarà arbitrata da Falaschi e Taddei, e rappresenta un’occasione cruciale per l’obiettivo di classifica.

Servono i tre punti contro Iglina Albisola Pallavolo. Tre gare alla fine della regular season nel girone F di serie B2 femminile e per l’Ariete non c’è più tempo di sbagliare, soprattutto nella sfida casalinga di domani (alle 18 al palazzetto di San Paolo, arbitri Falaschi e Taddei). La vittoria di Genova ha caricato l’ambiente e la squadra che, adesso più che mai, crede nell’obiettivo playoff. Un traguardo per il quale serve fare bottino pieno nelle ultime tre sfide di campionato, sperando poi in qualche passo falso delle dirette concorrenti, visto che Versilia vanta quattro punti di vantaggio su Prato e Florenzo uno. Le ospiti arrivano a questa sfida forti dei loro 29 punti e di un quart’ultimo posto ancora poco rassicurante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ariete, obiettivo playoff. Vietato fallire con Albisola Notizie correlate Sba, oggi è vietato fallire. Scontro salvezza con SpeziaAREZZO La Scuola Basket Arezzo torna oggi davanti al proprio pubblico e lo fa per un’altra sfida importantissima in chiave salvezza. Leggi anche: Forlì, con la Pianese vietato fallire. E Miramari è un fiume in piena