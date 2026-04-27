Ad Arienzo si piange la scomparsa di Bruna Bernardo, avvenuta domenica. La donna, moglie dell’ex sindaco Giuseppe Medici, era conosciuta nel paese e la sua perdita ha suscitato un senso di lutto tra la comunità locale. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore. La salma è stata composta nella propria abitazione prima delle esequie.

? Cosa sapere Bruna Bernardo, moglie dell'ex sindaco Giuseppe Medici, è deceduta ad Arienzo domenica.. Le esequie si terranno lunedì 27 aprile alle ore 16:30 presso Sant’Andrea Apostolo.. Arienzo piange Bruna Bernardo, scomparsa ieri all’età di 66 anni, lasciando il marito Giuseppe Medici e i figli Felice ed Espedito in un clima di profonda commozione per il borgo. Il lutto ha colpito duramente la comunità locale nella giornata di domenica. La notizia della fine della donna, moglie dell’ex sindaco Medici, ha attraversato le strade del paese, toccando amici e conoscenti. A dare il segnale della vicinanza collettiva a tutta la famiglia è stato l’altro ex primo cittadino, Giuseppe Guida, che ha voluto trasmettere il sentimento di partecipazione di tutto il territorio verso i familiari colpiti dal dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arienzo piange Bruna Bernardo: dolore profondo per il borgo

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