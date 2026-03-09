Il Papa | Profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti in Medio Oriente

Il Papa ha espresso profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti in Medio Oriente, includendo innocenti e bambini colpiti dagli attacchi recenti. Ha anche menzionato le persone che prestavano soccorso, tra cui padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso nel pomeriggio a Qlayaa. La dichiarazione si concentra sui fatti senza entrare in analisi o opinioni.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Papa Leone XIV esprime profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa. 🔗 Leggi su Today.it

