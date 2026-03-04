Un anno senza Bruna Rogelja investita in viale Miramare | Dolore che non si placa

Un anno dopo l'incidente in viale Miramare, si ricorda ancora Bruna Rogelja, vittima di un investimento. La famiglia e gli amici continuano a sentirsi profondamente colpiti dalla perdita, che ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La memoria di Bruna viene onorata quotidianamente, e il dolore per la sua scomparsa resta vivo tra chi le voleva bene.

La figlia: "Era una persona speciale a cui tutti volevano bene e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutti". La donna aveva 75 anni quando è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. La persona che guidava la vettura ha patteggiato un anno e quattro mesi di carcere “La ricordiamo sempre ogni giorno e il dolore per la sua morte non si placa. Era una persona speciale a cui tutti volevano bene e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutti". Così la figlia di Bruna Rogelja ricorda la madre a un anno dalla sua scomparsa dopo il fatale investimento il 4 marzo del 2025 in viale Miramare. Una vita stroncata all'improvviso a 75 anni, travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

