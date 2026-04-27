Dopo la partita, le emozioni non si sono ancora placate e le parole pronunciate durante il confronto continuano a risuonare nella mente. La squadra ha sfiorato un risultato di 83 punti, un traguardo che avrebbe segnato una svolta importante, ma alla fine non è arrivato. Il futuro appare incerto e carico di interrogativi, mentre i tifosi riflettono sui momenti di tensione e sulle decisioni prese in campo.

Il giorno dopo è sempre quello delle emozioni che restano addosso, di quelle parole che ti rimbombano nella testa e che, col senno di poi, sembrano quasi profezie. A Rimini, durante l’intervallo, mentre l’Arezzo dominava il campo senza ancora trovare il gol, un dirigente amaranto si lasciò andare a un pronostico: 83 punti a fine campionato. E sapete una cosa? Se non ci avessero tolto quei maledetti 3 punti. ci avrebbe preso in pieno. Ieri pomeriggio, sul pullman scoperto insieme al Presidente, l’ho rivisto. Ci siamo salutati e gli ho ricordato quella previsione. Un sorriso, complice, di chi sa. Ma in fondo lo sapevamo anche noi. Perché questo Arezzo aveva già mandato segnali chiari, fortissimi.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, cuore e destino: quel sogno da 83 punti sfiorato… e un futuro che fa paura!

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