Arezzo si distingue per cinque punti di forza che attirano l’attenzione, tra cui una corsa che fa sognare. Tra le proposte culinarie più apprezzate ci sono burrata con acciughe, paccheri all’astice, frittura croccante e tartufo intufato nel Grand Marnier. Questi piatti rappresentano serate di alta qualità e di grande richiamo per gli appassionati di cucina raffinata.

Burrata con acciughe, paccheri all’astice, frittura croccante e tartufo intufato nel Grand Marnier: roba da palati fini, roba da serate importanti. E infatti, mentre si mangiava da signori, l’Arezzo faceva quello che conta davvero: allungare, staccare, mettere cinque lunghezze tra sé e gli ascolani. Una cavalcata amaranto che profuma di qualcosa di grande. Eppure, come spesso succede, era iniziata con il solito brivido lungo la schiena. Un rigorissimo – di quelli che non ammettono discussioni ma fanno comunque arrabbiare – per quel braccio alto in area sul tiro di Pattarello. E lì, diciamolo, il pensiero cattivo è venuto. Un déjà-vu. Un film già visto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo da urlo: cinque punti di forza e una corsa che fa sognare

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