Arezzo all’ultimo respiro La grande corsa verso la B

Arezzo sta per tornare in serie B dopo 19 anni dall’ultima partita disputata a Treviso e quasi 22 anni dall’ultima promozione. La squadra ha concluso la stagione con una corsa intensa, affrontando diversi ostacoli lungo il percorso. La promozione è stata ottenuta al termine di una serie di partite decisive, che hanno portato la squadra a raggiungere questo risultato con merito e determinazione.

Cavallino in serie B. A 19 anni dall’ultima partita a Treviso e a 22 quasi esatti dall’ultima promozione l’ Arezzo si riprende il campionato cadetto al termine di una corsa avvincente, non priva di ostacoli e difficoltà ma portata al termine con determinazione e con ampio merito. È stata una battaglia anche quest’ultima sfida, aperta da Tavernelli e chiusa dal gioiello di Arena e dal gol a tempo scaduto di Pattarello dopo il momentaneo pareggio degli ospiti. Con la vittoria gli amaranto non hanno dovuto nemmeno interessarsi alla partita dell’Ascoli, che comunque è capitolato a Campobasso chiudendo a -3 dall’Arezzo. Al triplice fischio è potuta iniziare la festa, con l’invasione di campo dei tifosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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